Falta algo no seu look que não sabe bem o que é? A receita mágica para acrescentar pinta a um look, seja homem ou mulher, é sempre adicionar um blazer.

Seja com shorts ou com jeans; com uma camisa ou uma t-shirt, vestir um blazer vai destacar o look sem ter que acrescentar necessariamente formalidade ao mesmo.

Os fãs de looks casuais, podem sempre optar por versões desta peça mais divertidas, como com cor ou em versões oversized – que vão dar aquele toque de high fashion.

Quem procura algo formal, deve optar por versões mais clássicas desta peça, como os pretos, azuis e cinzentos, em cortes que complementem o corpo.