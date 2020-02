“Hoje, sabendo que sou metade etíope, metade somali e 100% francês, percebo que a busca de respostas sobre o meu passado me ajudou a perceber o quão feliz me sinto por viver neste presente, numa Paris cheia de possibilidades, menos barreiras e mais inclusão. O meu desfile celebra isso", afirmou o designer Olivier Rousteing sobre o seu desfile. Clique na galeria e veja as propostas da Balmain para o próximo outono/inverno.

