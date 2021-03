A mudança de horário que marca o fim do de inverno, faz-se anualmente no último domingo de março, altura em que se adianta uma hora. Este acaba por ser, assim, o dia mais curto do ano. Os lançamentos que lhe vão dar vontade de não se esquecer de acertar os ponteiros.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram