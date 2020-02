Vai casar? 4 looks de beleza para noivas sem ideias

Look Maia

créditos: Sparkl

Um apanhado clássico e polido com madeixas soltas é a nossa sugestão para as noivas mais tradicionais. Este penteado é perfeito para quem vai utilizar véu no grande dia. O batom em tom cereja é a chave para desconstruir este look mais clássico.

Look Luna

créditos: Sparkl

Para as noivas mais românticas, sugerimos uma maquilhagem nude e clean com destaque para uma pele luminosa. O batom rosado é a estrela deste look. Uma trança inspirada na época grecoromana com apliques dourados é perfeita para as noivas que não pretendem levar véu.