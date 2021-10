Tom Ford Plastic Innovation Prize é o nome do concurso internacional lançado pelo criador de moda texano Tom Ford em parceria com a 52HZ, uma das duas organizações criadas pelo ator, produtor, realizador e músico americano Adrian Grenier. O prémio, de 1,2 milhões de dólares, cerca de 1,03 milhões de euros, pretende distinguir indivíduos e empresas que desenvolvam alternativas à utilização de plástico, sustentáveis e biodegradáveis, passíveis de serem adotadas pela indústria da moda e do retalho.

A estilista Stella McCartney, o ator e realizador Don Cheadle e Livia Firth, dinamizadora da iniciativa Green Carpet Challenge, cofundadora e diretora criativa da consultora e agência criativa Eco-Age, focada em sustentabilidade integrada, integram o painel de avaliadores. A entrega de candidaturas, aberta em maio, termina no próximo domingo, dia 24 de outubro. Até agora, já foram recebidas mais de 170 propostas, provenientes de 37 países e de seis continentes. Os finalistas serão conhecidos no início de 2022.

O vencedor será revelado apenas em 2023. Independentemente do(s) projeto(s) eleito(s), várias empresas já se comprometeram com o estilista a adotá-lo(s). Além da Tom Ford International, a lista inclui a Stella McCartney, a Dell Technologies, a GoSili, HP Inc, a Herman Miller, a Imperial Dade, a LeClub e a ROQ. Nos últimos anos, Tom Ford tem vindo a usar (mais) materiais reciclados e ecológicos. No fim de 2020, lançou o primeiro relógio de luxo do mundo integralmente feito com plástico dos oceanos.