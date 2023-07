Longchamp x TOILETPAPER é a nova colaboração da maison francesa que promete trazer mais ousadia e diversão para o seu dia a dia.

Para esta parceria, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari – a dupla responsável por fundar a revista de arte em 2010 - pegou num dos modelos mais icónicos da marca francesa – a Le Pliage – e deu-lhe um toque arrojado através de diversas ilustrações que prometem não deixar ninguém indiferente.

Foi a “forma única de combinar arte, moda e referências da cultura pop com um toque de humor” que fez que a Longchamp lançasse este convite à TOILETPAPER e que se traduziu em cinco imagens divertidas e originais.

A baguette com uma caveira sobreposta, um bulldog francês a fumar cachimbo, duas bocas a lamber uma banana, um cavalo a correr e um anel com a palavra amor são os diferentes designs originais criados pela dupla para esta coleção onde se destacam as cores vibrantes.

“Tentamos usar códigos contemporâneos, o que nos ajuda a surpreender as pessoas. Queremos ajudá-las a ver aquilo que as rodeia de uma perspetiva diferente. Para esta colaboração com a Longchamp, quisemos brincar com os códigos de ícones franceses e da maison para que renascessem. Cada imagem pode ser vista de diferentes pontos de vista – não existe apenas uma mensagem”, refere a dupla em comunicado.

Os cinco estampados vão estar disponíveis em diferentes versões Le Pliage - modelo de mão, tote, de viagem e bolsa – assim como em acessórios, como é o caso de um lenço de seda e um porta-chaves em pele.

A coleção Longchamp x TOILETPAPER vai ser lançada no dia 18 de julho e estar disponível nas lojas físicas da marca e online.