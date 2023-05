Moda

1. Blusa branca, Lion of Porches. PVP: 89.99€

2. Cardigã de malha tweed, Guess Jeans. PVP: 120€

3. Calças estampadas, Anonyme Designers. PVP: preço sob consulta

4. Fato de banho Buzio, Aumar. PVP: 96,00€

5. Calções florais, Guess Marciano. PVP: 180,00€

6. Casaco de ganga cropped A LINE, Be We Concept. PVP: 354€

1. Casaco de malha com botões dourados, Lion of Porches. PVP: 109.99€

2. Camisa de noite, Impetus. PVP: 58,50€

3. Jeans 501® Mini Waist, Levis. PVP: 150€

4. Anoraque Vardag hydratic, Fjällräven. PVP: 300€

5. Biquíni Laguna V5, Cantê. PVP: 99,90€

6. Vestido de manga curta, Burel Factory. PVP: 286€

1. Fato de banho, Latitid. PVP: 130€

2. Lenço de seda, Longchamp. PVP: 250€

3. Colete croché, Natura. PVP: 9,99€

4. Macaco, Lion of Porches. PPV: 129.99€

Calçado

1. Ténis adidas Originals Jeans Leather, JD Sports. PVP: 110,00€

2. Mocassim castanho, Ara. PVP: 99.50€

3. Sandálias lilás, Deichmann. PVP: 27.99€

4. Ténis cor de rosa, Lacoste. PVP: preço sob consulta

5. Sandálias Strappy, Fly London. PVP: 125€

1. Ténis L-Spin Deluxe Lacoste, Sportino. PVP: 119.90€

2. Ténis adidas Originals Gazelle, JD Sports. PVP: 105,00€

3. Sandálias Willow X Band Cognac, Hush Puppies. PVP: 84,90€

4. Chinelos Twins Camper, Be We Concept. PVP: 135€

5. Ballerinas Two Anklets, Lachoix. PVP: €235,00€

Malas

1. Mala Karl Lagerfeld, MISSCATH. PVP: 249,00€

2. Bolsa Desigual, Sportino. PVP 29.95€

3. Mala beige, Lacoste. PVP: preço sob consulta

4. Mala Le Pliage Filet, Longchamp. PVP: 70€

1. Cesto, Brownie. PVP: 39,90€

2. Mala com alça de ombro removível, Lacoste. PVP: 80,00€

3. Bolsa para telemóvel Le PLiage Collection, Longchamp. PVP: 70 €

Cuidados de beleza

1. Gel Eau Cellulaire, Esthederm. PVPR: 36,50€

2. Creme facial A.G.E. Reverse Day, Isdin. PVP: 84,30€

3. Coffret Cuidados Capilares Curl Manifesto Kérastase, Wells. PVP: 81,96€

4. Sérum Abeille Royale Double R Renew & Repair, Guerlain. PVP: 126€

5. Bomba de banho Jasmine, Lush. PVP: 6€

1. Creme de Rosto Rénergie HPN 300 Peptide Cream, Wells. PVP: 121,66€

2. Óleo facial de romã 30ml, Weleda. PVP: preço sob consulta

3. Conjunto Feel Good, Ringana. PVP: 43,30€

4. Conjunto Feel good, Ringana. PVP: 43,30€

1. Coffret Pure Inspiration, Sesderma. PVPR: 59,95€

2. Sérum em óleo merveillance, Nuxe. PVPR: 54,25€

3. Creme de mãos Cotton Flower, Castelbel. PVP: 13,00€

4. Creme de olhos com abacate 14 ml, KIEHL’S. PVP: 33€

5. Coffret Sérum Advanced Night Repair Estee Lauder, Wells. PVP: 133€

Perfumes

1. Perfume Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa, Guerlain. PVP: 144.00€

2. Perfume Acqua di Parma. PVP: 161€

3. Perfume Lancôme La Vie Est Belle 30 ml, Wells. PVP: 76,96€

4. Perfume Light Blue Summer Vibes, Dolce & Gabbana. PVP: preço sob consulta

1. Coffret Flower by Kenzo, Sephora. PVP: 93,99€

2. Conjunto de perfume e sabonete Chloé Singature, Sephora. PVP: a partir de 98,99€

3. Coffret Shiseido Ginza 50 ml, Shiseido. PVPR: 88,91€

Maquilhagem

1. Máscara de Pestanas Hypnôse, Lancôme. 38.75€

2. Blush Luminous Silk Glow, Armani. PVP: 45.75€

3. Palete de sombras Babydoll, r.e.m. Beauty, Sephora. PVP: 24,99€

4. Bálsamo de lábios Almost Lipstick Black Honey Clinique, Wells. PVP: 81,96€

1. CC Cream de alta cobertura Your Skin But Better IT Cosmetics, Wells. PVP: 41,67€

2. Batom The Only One Sheer 640 DGAMORE Ladubug, Dolce & Gabbana. PVP: 41 €

3. Verniz Pink in Bio, OPI. PVP: preço sob consulta

4. Caneta Corretora Touche Éclat, Yves Saint Laurent. PVP: 39.95€

Eletrodomésticos

1. Máquina de café Vertuo Pop, Nespresso. PVP: 109€

2. Aspirador Scout RX3, Miele. PVP: 629€

3. Escova de engomar a vapor Pure Pop, Rowenta. PVP: 50€

1. Travel mug Nomad, Nespresso. PVP: 29,90 €

2. Máquina de café The Barista Express™ Impress, Sage Appliances. PVP: 829,90 €

Decoração

1. Boneca de madeira Nr 4, VITRA. PVP: 131,10€

2. Caixa em cristal com aplicações em metal com banho de prata, Topázio. PVP: 282€

3. Caixa redonda vidro verde claro, Gato Preto. PVP: 12,99€

4. Tabuleiro Rasca Queen Gangzai, L'Éléphant. PVP: 88€

1. Livro Frida Kahlo The Complete Paintings, Ding Dong. PVP: 142€

2. Candeeiro, Miragem. PVP: Preço sob consulta.

3. Difusor Mix&Deco + 1 óleo hidrossolúvel, Equivalenza. PVPR: 54,95€

4. Manta de noivado marroquina, Ding Dong. PVP: 422€

Joias e acessórios

1. Relógio “I TOLD YOU SO”, Swatch. PVP: 95€

2. Relógio New Classic, Eletta. PVP: 119€

3. Smartwatch Squabbler, ONE. PVP: 139€

4. Relógio Happy Sport 25mm, Chopard. PVP: 4.830€

1. Brincos Guess. PVP: preço sob consulta

2. Pulseira Happy Hearts, Chopard. PVP: A partir de 2.340€

3. Anel em ouro amarelo e diamantes Promessa de Amor edição Cornucópia, Leitão & Irmão Joalheiros. PVP: 4.490 €

4. Colar Amor de Mãe, Portugal Jewels. PVP: 65€

5. Colar BIG BOLD, Call Me Gorgeous. PVP: 180€

6. Brincos Odara, Inês Telles. PVP: 75€

1. Brincos, Parfois. PVP: 15,99€

2. Anel em prata com pérola cultivada Iris Motif, Tous. PVP: 119 €

3. Brincos MiniBE, Call Me Gorgeous. PVP: 45€

4. Brincos Cravo, Cata Vassalo. PVP: 43 €

Gastronomia e flores

1. Chocolate de leite com pedaços de caramelo salgado, Nespresso. PVP: 7,90€

2. Pólen de Flores, Herdade da Aldeia de Cima. PVP: 14€

3. Trufas gin Ventozelo, ranvinhos. PVP: 12€

4. Quinta Nova Rosé 2022, Quinta Nova. PVP: 5,50€

5. Caixa de flores Passion White roses velvet pink, The Florist. PVP: 100€

Tecnologia

1. E-reader o Kobo Elipsa 2E, Kobo. PVP: 399,99€

2. Auriculares Sony WF-C700N, Sony. PVP: 130€