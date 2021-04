A Gucci continua a ser a marca de luxo mais popular online, com 15,2% do interesse total de pesquisa por produtos de luxo, de acordo com um novo estudo da Luxe Digital.

Chanel e Hermès vêm logo atrás, com 11,6% e 10,2% do interesse de pesquisa online, respetivamente. Louis Vuitton, Burberry e Balenciaga vêem a sua popularidade online diminuir em relação ao ano passado.

Este é o quarto ano consecutivo que a Luxe Digital, uma revista sobre a transformação digital da indústria de luxo, divulga o seu ranking das marcas de luxo mais populares online. Ao analisar mais de 3.000 pontos de dados do Google, tráfego do site e alcance das redes sociais, a Luxe Digital publica um relatório anual sobre a popularidade das marcas de luxo mais procuradas.

créditos: Luxe Digital

De particular interesse este ano é o forte crescimento da Versace e Hermès, que ganharam 10 e oito pontos respetivamente. Balenciaga perde seis pontos no ranking deste ano, ocupando o 12º lugar na lista. Uma posição que se deve principalmente ao declínio da popularidade dos ténis de grife da marca.

De acordo com o estudo, a chave para o sucesso das marcas este ano é a aposta em coleções de loungewear de luxo. Do interesse renovado nos roupões de banho da Versace usados por Drake e Jennifer Lopez aos ténis Nike-Dior, as marcas de luxo foram rápidas em abraçar um estilo mais descontraído para atender à procura global de clientes domésticos.

A sustentabilidade não fica de fora. Todas as marcas de luxo que compõem o ranking deste ano estão a realizar algum tipo de esforço sustentável.

Por outro lado, as marcas de luxo a nível mundial continuam a apostar em formas de envolver os consumidores online cada vez mais abastados da China. A China está realmente a caminho de se tornar o maior mercado de luxo do mundo até 2025.

O Tmall's Luxury Pavilion e as lojas WeChat dedicadas são os canais mais usados no momento. As marcas também estiveram mais atentas ao direcionar as suas campanhas para o mercado chinês, evitando uma lacuna cultural.