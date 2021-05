A marca Pangaia oferece a partir de agora passaportes digitais nos seus produtos, movimento que ajudará a acelerar uma maior transparência, rastreabilidade e circularidade na indústria e inspirar os consumidores a fazer escolhas responsáveis.

Alimentado por um código QR e cópia digital na Cloud, os passaportes digitais revelam a viagem única de cada peça de roupa e oferecem aos clientes acesso a relatórios de impacto ao nível de produto de uma forma mais interativa.

Os passaportes digitais, que são impressos diretamente nas etiquetas da Pangaia, desbloqueiam uma experiência digital personalizada quando lidos através do telefone.

Passaporte digital Pangaia créditos: Pangaia

Pensada para simular a experiência do utilizador em plataformas de redes sociais, esta irá levá-lo numa jornada desde a origem do produto até à sua compra, transporte e manutenção. Inclui ainda informações de proveniência e mapeamento das instalações de tingimento, produção e distribuição.

Os passaportes digitais irão, pela primeira vez, reunir todos os dados específicos do produto num único lugar de forma divertida e envolvente.

A experiência do produto digitalizado permitirá que a marca atualize os seus clientes em tempo real à medida que a amplitude dos seus relatórios de impacto evolui. Por exemplo, dados de impacto de carbono e água podem ser adicionados retrospetivamente a um passaporte digital se os resultados de uma Avaliação de Ciclo de Vida completa estiverem pendentes.

Atualmente, a Pangaia está a caminho de concluir as avaliações do ciclo de vida de 80% dos seus produtos até 2022.

Além de ser um sinal de autenticidade, a visibilidade em torno dos dados do ciclo de vida e as orientações de manutenção irão encorajar os que compram agora e no futuro a estender a vida útil dos seus produtos e mantê-los em circulação com o maior valor possível, por mais tempo.

Este produto inovador foi lançado na coleção de t-shirts Horizon, em maio deste ano. Ao longo de 2021, a Pangaia irá lançar mais passaportes digitais em coleções selecionadas, a cada dois meses.