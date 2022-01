Continuando na linha da frente no que toca a design, originalidade e tendências, a Anonyme Designers apresenta as suas propostas primavera–verão 22 numa clara homenagem às fãs da marca italiana, as verdadeiras estrelas de mais uma coleção versátil graças aos looks únicos e combinações arrojadas.

Com uma paleta de cores vibrante que não vai deixar ninguém indiferente, os padrões exclusivos são uma constante nas suas coleções e mais vez não desiludem.

Vestidos longos ou fatos que enaltecem a silhueta feminina são algumas das apostas para momentos mais sofisticados.

Para os looks do dia a dia a marca sugere ainda jumpsuits fluídos com cores fortes e coordenados de camisas e tops de designs variados com calças justas ou largas. Os folhos aplicados a várias peças e os plissados das saias, dão volumetria e uma atitude mais arrojada.

Com um piscar de olho aos anos 70 as peças em malha presentes nesta coleção são uma autêntica lufada de ar fresco com as suas cores e padrões inesperados.

Perfeitas para conjugações com peças justas ou mais largas como umas calças ou uma saia fluída, garantem um look mais vintage e ao mesmo tempo, elegante.

A cuidadosa seleção dos materiais garante qualidade à coleção, desde a seda ou algodão até ao sempre lisonjeador modal, presente em peças hiper confortáveis e perfeitas para momentos mais descontraídos ou até mesmo para uma casual Friday.