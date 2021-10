"Exaurido" foi o nome escolhido para a coleção de Marcelo Almiscarado e foi desenvolvido em torno do xaile da sua avó materna, pessoa que nunca conheceu, mas que é referenciada com regularidade nos seus projetos. Este consiste em apresentar a sua interpretação da sua avó, com base na interpretação da sua mãe sobre a mãe dela, e ainda, submeter esta construção à interpretação do observador. A essência dessa pessoa vai sendo distorcida com o passar do tempo, apesar de alguns objetos que lhe pertenciam ainda existirem e terem impacto na atualidade. As referências originais são preservadas, mas as memórias são dissipadas e subvertidas assim que se cruzam com referências atuais.

Exaurido é uma reflexão de como um objeto é idealizado mas altamente corrompido por vários fatores externos que intervêm no seu processo de construção.

Veja as imagens da coleção: