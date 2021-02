Li Jiaqi (Austin Li), o "rei do batom" na China, sócio da empresa Meione, foi reconhecido pela Time Magazine como uma das 100 pessoas mais influentes e emergentes em reconhecimento pelas suas realizações pessoais em live streaming através do comércio eletrónico no seu país, bem como contribuições de caridade.

A segunda lista anual TIME100 Next destaca 100 dos principais líderes emergentes em todo o mundo. Como uma extensão da lista de Pessoas Mais Influentes do TIME100, Next é sobre celebrar aqueles que estão a moldar o futuro. A lista de 2021 é particularmente importante, porque a pandemia COVID-19 testou a sociedade e forçou líderes e influentes para a linha de frente.

"Fico muito entusiasmado com o facto de que, através dos meus esforços, mais e mais pessoas estejam a ser expostas à crescente indústria de e-commerce na China", disse Li, uma das principais caras de transmissões ao vivo de e-commerce do país e um filantropo emergente.

“Também estou muito orgulhoso de que os meus esforços e realizações e o meu país estejam a ser reconhecidos à escala global”, disse. "Tive a sorte de estar envolvido em ajudar a economia da China a recuperar da pandemia, e esta homenagem também é um reconhecimento do sucesso da China na luta contra a pandemia".

A lista coloca os indivíduos em cinco categorias: Artistas, Fenómenos, Líderes, Defensores e Inovadores. Li foi reconhecido como um "Inovador". Conhecido pela sua personalidade carismática e análises sinceras de produtos, Li é reconhecido como uma figura autoritária na indústria da beleza, cujas opiniões e recomendações têm peso e influenciam as decisões de compra de milhões.

Já vendeu 15 mil batons em cinco minutos

Em 2018, apareceu lado a lado com, e depois superou, Jack Ma no evento "Ten Years, Ten People" do Alibaba, vendendo 15.000 batons em apenas cinco minutos. Em 2019, ajudou a impulsionar 145 milhões de dólares em vendas no comércio eletrónico Taobao durante a loucura de compras do Dia dos Solteiros na China.

Detém, ainda, o Recorde Mundial do Guinness para "Mais aplicações de batom em 30 segundos" e apareceu ao lado de muitas celebridades e comentadores de notícias, fazendo a ponte entre a imprensa tradicional e as redes sociais.

Ao longo de 2020, Li concentrou a sua atenção em ajudar a China a lidar com a pandemia COVID-19. Trabalhando com representantes da imprensa estatal para promover produtos locais da duramente atingida Wuhan e estimular a economia da cidade em dificuldades, Li ajudou a arrecadar CNY70 milhões na véspera do Ano Novo Chinês para ajudar os agricultores rurais e comunidades inteiras.