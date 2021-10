Tal como num caleidoscópio que não conseguimos deixar de contemplar, a coleção SS22 de Luis Onofre reflete uma infinitude de cores e padrões que celebram a vida no seu máximo esplendor.

Corujas, pavões e papagaios cruzam-se com flores e pousam em sandálias, convocando o otimismo renascido das suas formas e tons. Luis Onofre reforça a sua admiração pela natureza e cria uma coleção que é um sonho de cor!

Na sua coleção mais pictórica de sempre, Luis Onofre assume a cor e as formas animais como os principais elementos decorativos e as sandálias como formato de eleição. Tal como numa floresta, o castanho-terra é a base cromática que faz crescer todos os outros tons: rosa, laranja, azul, amarelo, fúchsia e turquesa sucedem-se em contrastes ou blocos de cor. O dourado surge como um apontamento pontual de sofisticação e até ganha a forma de um sinete metálico com o cunho do novo logotipo envolvido por uma coroa de louros.

O verão é uma festa e Kaleidoscope cumpre essa alegria. Peles com efeito croco, camurças e cetim são a base de sandálias que ganham pulseiras de correntes douradas ou vinil translúcido a envolver o tornozelo e saltos piramidais coloridos. Pequenos ornamentos de missangas e tricot emprestam um tom boémio a alguns modelos enquanto os bordados personalizados acrescentam glória e requinte

Veja as imagens da coleção: