A coleção Vans Anaheim Factory permite à marca rever os arquivos e prestar homenagem a mais de 55 anos de história do design e património em calçado vulcanizado.

Esta estação, a coleção Vans Anaheim Factory faz referência ao passado, com um conjunto de calçado e vestuário, inspirado em produtos originais da marca, que poderiam ser bordados pelos clientes. A coleção Anaheim Factory Needlework estará disponível em junho.

A criatividade e a autoexpressão têm estado no cerne da ética da Vans desde a sua criação. Desde meados dos anos 70 até aos anos 80, como parte da oferta de calçado personalizado Vans, a marca oferecia kits de bordar, que permitiam aos clientes escolher o seu próprio padrão ou criar os seus próprios designs "faça-você-mesmo", a combinar com a sua roupa ou estado de espírito. Estes seriam posteriormente trazidos de volta à fábrica para personalização do seu próprio par de Vans.

Em junho, dando continuidade a esta tradição, a Vans oferece três variações de calçado inspiradas nestas relíquias do passado da marca, todas tendo por base o primeiro modelo que Vans criou, os Authentic 44 DX.

Disponível em três estampados, incluindo um padrão floral, um padrão com caveiras e um checkerboard multicolorido de inspiração vintage, os Authentic têm uma parte superior têxtil natural, que foi cuidadosamente estampada para captar a essência de design dos bordados originais.

A coleção Anaheim Factory Needlework fica completa com algumas opções de vestuário que inclui os mesmos designs herdados do calçado e que podem ser encontrados no casaco Anaheim Needlepoint Floral, fabricado com telas de algodão natural e com detalhes bordados no ombro, juntamente com a t-shirt de manga curta Anaheim Needlepoint que apresenta um bordado floral no peito.

A coleção Anaheim Factory Needlework está disponível online, nas lojas Vans e em revendedores Vans selecionados.