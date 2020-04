A Beiersdorf AG anunciou um programa de financiamento internacional para apoiar as comunidades na luta contra a pandemia do Covid-19. Este programa tem como objetivo ajudar a lidar com as consequências da crise, especialmente em zonas identificadas como os epicentros da doença, assim como em regiões com fracos sistemas de saúde. De acordo com o Chief Executive da Beiersdorf:

Passaram apenas dois meses desde que Wuhan recebeu a nossa primeira doação. Desde então, o Covid-19 transformou-se numa crise global que temos de combater todos juntos. A nossa empresa tem focado a sua contribuição nos grupos particularmente vulneráveis da sociedade, apoiando-os e ajudando-os a protegerem-se.

O grupo vai doar 1 milhão de litros de desinfetante, 5 milhões de produtos NIVEA para cuidado da pele dos profissionais de saúde de todo o mundo, apoio financeiro direto para ONG e doações pessoais dos colaboradores.

Em Portugal, a equipa pretende fazer chegar aos focos de maior necessidade o maior número possível de produtos NIVEA, de forma a contribuir para minimizar as dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam neste momento.