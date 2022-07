Nicole Scherzinger completou 44 anos no dia 29 de junho e começou as celebrações do aniversário com um look de Micaela Oliveira.

Na sua página de Instagram, a artista norte-americana partilhou um vídeo onde aparece com um vestido branco com assinatura portuguesa.

Na caixa de comentários, Rita Pereira não tardou a reagir: "Belo vestido Micaela Oliveira".

Veja abaixo:

© Instagram

Também na página oficial de Micaela Oliveira foi destacada a novidade:

Leia Também: Nicole Scherzinger arrasa em biquíni durante férias no México