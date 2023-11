Com o aproximar da época natalícia e com a corrida das famílias aos centros comerciais para despachar os seus presentes de Natal, o Portugal Fashion, considerado um dos certames de moda mais importantes a nível nacional, juntou-se ao NorteShopping para o lançamento de um evento muito especial.

Chama-se "Portugal Fashion Days @ NorteShopping", arranca no dia 1 de dezembro e vai permitir que todos os visitantes possam apoiar a moda de autor nacional ao adquirirem peças de 20 designers portugueses que, todas as temporadas, apresentam as suas coleções no Portugal Fashion.

Nesta flash sale natalícia, que vai estar a decorrer no Silo-Espaço Cultural instalado no piso 0, os amantes de moda vão poder escolher entre uma grande variedade de vestuário, calçado e acessórios a preços especiais onde se incluem nomes como Alexandra Moura, David Catalán, Estelita Mendonça, Huarte, Hugo Costa, Katty Xiomara, Miguel Vieira, Pedro Pedro, Ahcor e House of Wildflowers.

"Respeitando o ADN do Portugal Fashion, não faltará diversidade, desde o streetwear aos coordenados mais clássicos, numa demonstração de que a moda de autor nacional é acessível ao mercado português e pode integrar o quotidiano", refere o comunicado sobre esta iniciativa que irá realizar-se durante 10 dias.

O “Portugal Fashion Days @ NorteShopping” vai decorrer de 1 a 10 de dezembro no Silo-Espaço Cultural do NorteShopping, em Matosinhos, entre as 10h00 e as 23h00.