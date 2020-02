Com a duração de cinco minutos, gratuito, e sem necessidade de marcação prévia, o diagnóstico é realizado por uma das especialistas da marca, que recomendam a rotina ideal e oferece cinco generosas amostras para que os produtos sejam testados e aprovados por si.

“Na Kiehl’s privilegiamos o diagnóstico para podermos observar a pele e aplicar as nossas ferramentas de diagnóstico que medem, por exemplo, o nível de hidratação e oleosidade da pele. Já recebi clientes que julgaram ter a pele seca, quando na realidade se tratava de uma pele desidratada. É a melhor forma de podemos realizar um diagnóstico fidedigno e recomendar o cuidado adequado a cada cliente”, refere Vera, especialista na loja do Príncipe Real, em comunicado sobre esta ação que vai decorrer até dia 16 de fevereiro nas sete lojas da marca (Colombo, NorteShopping, Amoreiras, Armazéns Chiado, Príncipe Real e El Corte Inglés Lisboa e Gaia).

Não esquecendo os clientes mais apressados, que andam sempre de um lado para o outro, a marca vai realizar ‘Diagnósticos On The Go!’. Quem andar à boleia da Kapten, em Lisboa e no Porto, no dia 07 de fevereiro, poderá ser surpreendido e encontrar uma das especialistas da marca no seu carro, para realizar o diagnóstico de pele enquanto se desloca e ainda receber as amostras para testar os produtos recomendados.

Não tem tempo ou está longe de uma das lojas? Faça o seu diagnóstico online e descubra a melhor recomendação num “clique”.