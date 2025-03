Entre ousadia e sofisticação, criatividade não falta quando pensamos no street style. Na ModaLisboa foi um verdadeiro desfile à parte, refletindo a diversidade e a personalidade vibrante de cada um. Dos visuais oversized e minimalistas às explosões de cor e texturas arrojadas encontramos de tudo num cenário onde a criatividade dita as regras. Lisboa voltou a afirmar-se como uma das capitais mais autênticas do estilo urbano.

