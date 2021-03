Um agregador de vozes, de visões, e de talentos. Numa edição em que a #Comunidade ModaLisboa está em casa, a Lisboa Fashion Week quis trazê-lo para dentro das suas plataformas através da arte e da cultura. Unidos pela vontade, continuamos.

Esse espaço começou pelo Instagram. Lançámos um desafio a todos os que nos seguem: partilhar fotografias, vídeos, colagens, sons, o que quer que, para cada um, significasse #Comunidade, usando a hashtag #ModaLisboaCOMUNIDADE. Este discurso em rede, este espaço de pertença, já conta com contributos de nomes como Paulo Furtado, Miguel Bento, Rita GT, CABANAmad, Hugo Oliveira, Rui Palma, Teresa Serrano ou João Telmo, e continua aberto a todos os que queiram participar no diálogo. Durante a edição, partilharemos um mural digital que servirá de retrato ao que somos hoje.

Outra plataforma que nos serve de casa, que nos tenta saciar a sede da dança como manifesto, é o Spotify. Para além de playlists de todos os nossos Designers, o Spotify da ModaLisboa conta agora com partilhas da nossa #Comunidade — como Alex D’Alva Teixeira, Dino d’Santiago, Ana Moura, Inês Maria Meneses, Catarina Mira, Sónia Balacó, Conguito ou Artur Catfish, entre muitos, muitos outros — fazendo com que nos encontremos todos na pista de dança da espera intermitente.

Também durante a emissão digital da Lisboa Fashion Week — de 15 a 18 de abril de 2021 — a nossa #Comunidade fará parte da programação. David J. Amado, o cineasta e coreógrafo jamaicano-americano, apresentará Velveteen, uma peça de dança e poesia que narra a jornada de um homem negro e queer da repressão à autodescoberta e aceitação. O MODAPORTUGAL (CENIT/ANIVEC) lançará, em primeira-mão, a nova edição digital da sua revista, Prinçipal, e apresentará uma nova curta-metragem da Zona Industrial, numa homenagem às fábricas têxteis, à tecnologia e ao saber-fazer. A APICCAPS estreará “Can an industry be a form of art?”, o poderoso vídeo que ilustra a sua nova campanha. E parceiros como o WOW, a Polimoda e a AORP revelar-nos-ão, através de pequenos e maravilhosos filmes, a sua visão do que é a Moda hoje.

Em todas as plataformas digitais da ModaLisboa COMUNIDADE, abrimos as portas a quem sempre esteve connosco e a quem só agora chegou. Estamos a criar um espaço seguro, pensado para dar palco, visibilidade e voz a todos os talentos que, desde há 30 anos, constroem a ModaLisboa. Só assim nos faz sentido continuar.