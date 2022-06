Marta Gil marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, de sexta-feira, 3 de maio, destacando-se pelo look escolhido para a ocasião.

Depois de ter sido bastante elogiada, a atriz resolveu partilhar com os seguidores do Instagram uma curiosidade sobre o 'modelito'. O macacão de ganga em tons de verde claro usado pela comentadora do 'Big Brother' é uma peça da secção de criança da Zara.

"Miúdas, estão preparadas? O outfit é da Zara Kids. Ser pequenina às vezes compensa! Acrescentei um salto alto só para parecer que sou uma adulta responsável", brincou Marta ao partilhar o look completo.

No site da marca, a peça encontra-se à venda por apenas 22 euros e 95 cêntimos.

