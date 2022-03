“E para quem achava que Havaianas não cabia num look para a Moda Lisboa: há sempre uma primeira vez” — foi desta forma que Mariana Machado, uma das maiores influenciadoras portuguesas, apresentou aos mais de 230 mil seguidores que soma no Instagram o conjunto que escolheu para o terceiro dia da última edição da Moda Lisboa.

Com uma proposta descontraída e feminina, a criadora de conteúdos digitais optou pelas novas sandálias Havaianas para trazer “um toque de irreverência” ao look que usou no sábado, 12 de março, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

A escolha de Mariana Machado é um modelo da coleção primavera/verão 2022 da marca brasileira, que promete ser uma tendência este ano para looks urbanos. Chama-se You Malta Metallic e junta conforto, elegância e muito brilho.

Veja aqui as fotos: