Juntamente com Pedro Teixeira, Maria Cerqueira Gomes foi esta terça-feira convidada no 'Cristina ComVida' para conversar sobre o seu mais recente projeto na TVI, o reality show 'O Amor Acontece'.

Para a ocasião, a apresentadora apostou num conjunto - calças e crop top - com estampado floral da marca de fast fashion Zara.

As peças, escolhas do stylist Gonçalo Mello, estão disponíveis na loja online da marca: o top pelo valor de 19,95€ e as calças por 29,95€.

Veja na galeria como Maria Cerqueira Gomes arrasou.

Leia Também: Sara Sousa Pinto: 26 anos, 26 looks encantadores da nova estrela da TVI