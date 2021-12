Coragem. Audácia. Ferocidade. Bondade. Quando estes conceitos se misturam, algo de extraordinário acontece: somos livres.” - é este o mote para a nova coleção da Josefinas, que inclui duas propostas para este (e os próximos) inverno(s).

Criadas à mão por mestres sapateiros portugueses, as Josefinas Audacity Lace-Up Boots, com atacadores e fecho lateral, e as Josefinas Audacity Chelsea Boots, num modelo icónico e versátil, são (mesmo!) feitas para caminhar, até porque o conforto, aliado à qualidade exímia à qual a Josefinas já nos habituou, tem sido, desde o primeiro dia, uma prioridade para a marca.

A Coleção Audacity desafia as mulheres a celebrarem as suas conquistas e a entrarem no novo ano com a certeza de que são capazes de alcançar todos os seus objetivos.

Para assegurar que as Josefinas chegam a tempo do Natal, basta utilizar o código JOSEFINASXASGIFT no momento da encomenda.