O branding autêntico e distinto está de regresso enquanto tendência e para a GANT, marca norte-americana que nasceu perto de Yale, bem no coração do ambiente universitário, exibir o logo nas suas coleções é uma opção tão natural como para um estudante universitário mostrar a insígnia da sua faculdade.

Mantendo-se fiel às suas origens, a marca que fez furor logo em 1949, aderiu à logomania, expandiu-a em força nos anos 90 e regressa agora por mais uma estação onde o logotipo da GANT impera em peças de vestuário e calçado, mostrando a uma nova geração de millenials, que o estilo Preppy de que faz parte o icónico logo é simultaneamente intemporal, trendy e muito cool.

O nome GANT é inspirado no próprio fundador da marca, Bernard Gantmacher, que teve o mérito de criar o look que se tornou no preferido das elites académicas e que transformou a GANT numa “Marca Original de Lifestyle Americana”.

Em 2015 a marca decidiu reformular a sua identidade visual, com uma orientação inspirada na Ivy League, um proeminente grupo de universidades americanas. Simplificando o logotipo.

O símbolo da GANT deixou de incluir a bandeira norte-americana, adotou um lettring mais minimalista e incorporou o “Diamong G”, uma versão na qual o “G” está dentro de um diamante e que é inspirado na Ivy League nos anos 50.

A mais recente coleção de calçado primavera-verão está em sintonia com a logomania e são vários os modelos da GANT Footwear que não deixam margem para dúvida sobre a sua identidade, o seu caracter aspiracional e um ADN que se tem mantido muito forte ao longo de todo o seu historial.

A Ivy League é uma inspiração para a marca e uma liga de universidades que se confunde com a própria história da GANT.