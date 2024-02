Lenny Kravitz é o rosto da nova fragância masculina de Yves Saint Laurent Beauty

A letra "Y" ecoa fortemente nas questões que todos os homens se colocam: Não vejo o quê, vejo o porquê? Porque posso ir mais longe? Porque estou aqui? Porque estou determinado? Porque nunca paro? Estas perguntas ecoam na essência da nova fragrância, transformando-se no ELIXIR DE Y.

Y L'ELIXIR é uma abordagem rock'n'roll ousada à clássica família de fragrâncias masculinas, o fougère. Composta pelo mestre perfumista Dominique Ropion, esta fragrância apresenta a concentração mais elevada de Y até à data, incorporando o luxo dos ingredientes finos, incluindo a rara essência natural do Oud.

Lenny Kravitz é Y L'elixir

Y L'elixir personifica a fase derradeira do homem Y, representada pelo carismático embaixador Lenny Kravitz. Um verdadeiro experimentador que vive ao seu próprio ritmo, Kravitz personifica a busca contínua pela realização pessoal, tornando cada experiência parte do elixir do seu sucesso.

A fragrância é altamente enigmática e intensamente rica, expressando a determinação e a força que moldaram a resiliência do homem Y. Uma viagem enriquecedora que culmina no sucesso pessoal, tornando Y L'elixir uma experiência olfativa única e intemporal.

O processo de criação de Y L'elixir

Dominique Ropion, Mestre Perfumista da IFF, descreve o processo de criação de Y L'elixir como uma versão de alta costura de Y. A fragrância é enriquecida com ingredientes raros e preciosos, destacando a sensualidade aprimorada pela essência natural do Oud. A madeira de Oud, combinada com a misteriosa essência de incenso, cria esta fragrância.

As notas de base são marcadas pela imponente presença da madeira de Oud, proveniente da árvore Aquilaria crassna do Sudeste Asiático. Este ingrediente raro, combinado com o patchouli de Bali e a essência de incenso, proporciona uma ressonância profunda e rica à fragrância.

Ingredientes naturais

Y L'elixir é elaborado a partir de ingredientes como a lavanda Diva da Provença e o patchouli de Bali, ambos de origem sustentável. O coração de lavanda Diva é colhido em zonas de baixa montanha da Provença, enquanto o patchouli é cultivado de acordo com métodos tradicionais nas regiões vulcânicas de Bangli e Gianyar, em Bali.

O Frasco

O icónico frasco de Y L'elixir reflete a fragrância de alta costura que contém. O vidro azul translúcido, realçado pelo "Y" preto metálico, evoca a elegância de uma guitarra icónica. O frasco, disponível exclusivamente em 60 ml, é uma peça de design marcante, intensamente azul, e adequada para um verdadeiro amante de rock.