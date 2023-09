Regresse ao fim da década de 1990 e início dos anos 2000 com a nova coleção de roupa da Juicy Couture, a famosa marca fundada em Los Angeles, que acaba de chegar a Portugal.

Famosa por juntar o look desportivo com um toque de glamour, esta traz de volta uma das suas peças mais icónicas: o famoso fato de treino de veludo adornado com o logótipo em strass que, há mais de 20 anos, fazia parte do uniforme de celebridades como a cantora Britney Spears ou a socialite Paris Hilton.

Esta temporada o icónico casaco com fecho de correr e capuz com toque aveludado pode ser conjugado com diferentes modelos de calças de fato de treino, como é o caso da versão cargo, flare, joggers ou ainda uns calções. Para finalizar o sue look pode apostar num casaco puffer, numa mala, slides ou boné da marca norte-americana.

A coleção, cujos preços variam entre os 40 e os 160 euros, dispõe ainda diversas opções para criança onde dominam diferentes tons de cor-de-rosa.

A Juicy Couture está disponível em exclusivo na JD Sports do Colombo e online. Descubra a coleção aqui.