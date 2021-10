Fazendo uma homenagem ao estilo inconfundível de Karl Lagerfeld, a Coleção Ikons of an Icon interpreta os designs de óculos que ele preferia - símbolos mundiais reconhecidos da sua personalidade fascinante e génio criativo inovador.

As impressões Ikon #4 e Choupette #4 gravadas a laser em prateado, características da coleção e que marcam a sua quarta estação, são referências subtis e exclusivas da identidade que surge no lado interno das pontas da haste esquerda no modelo retangular e olho de gato.

Entre os emblemas mais famosos do gosto único de Karl Lagerfeld, os óculos de sol sempre fizeram parte do seu look icónico, ostentando quase uma modernidade futurista. A estrutura em metal leve desta armação, disponível em duas versões de preto, emolduram as lentes estreitas e retas em cores fumo uniforme ou azul degradê.

O logótipo K gravado finamente nas hastes em metal acrescenta o toque de acabamento ao modelo destinado aos homens contemporâneos.

O amor de Karl Lagerfeld por Choupette continua no design cativante destes óculos de sol olho de gato femininos, cujo formato extravagante é enfatizado pelas linhas arrojadas da estrutura em metal leve inovadora.

Cinzento escuro, rosa ou azul, as lentes uniformes ostentam o logótipo característico de Karl –uma dedicação quase íntima do estilista à sua querida fonte de alegria e inspiração.