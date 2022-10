O BodyTite é um tratamento de remodelação corporal que oferece os mesmos resultados de uma lipoaspiração, de uma forma minimamente invasiva e com um tempo de recuperação mais rápido. O tratamento é realizado numa única sessão, podendo ser tratadas várias áreas do corpo, com resultados visíveis de imediato.

A lipoaspiração é uma das intervenções de cirurgia plástica estética mais procuradas a nível mundial para retirar o excesso de gordura localizada numa determinada área do corpo, como na barriga, nas coxas ou nos braços. No entanto, é um procedimento complexo e invasivo que não só requer uma preparação pré-operatório como um longo e, por vezes, doloroso repouso. Já está disponível em Portugal a tecnologia de ponta BodyTite, da InMode, que tornou o combate à gordura localizada mais fácil. O tratamento minimamente invasivo baseia-se em tecnologia inovadora para remodelação corporal e, segundo a marca, a partir de uma única sessão, é possível obter os mesmos resultados da lipoaspiração tradicional, mas sem cirurgia ou cicatrizes, bem como com um tempo de recuperação mais rápido. O procedimento – incisões de cerca de 3 milímetros feitas por um dispositivo de radiofrequência bipolar fracionada – destrói a gordura localizada, retrai e dá mais firmeza à pele. "O tratamento pode ser feito apenas sob anestesia local ou também com sedação, mas raramente ultrapassa as duas horas de duração", explica o médico Jesús Olivais Menayo, cirurgião plástico na Páris Clinic, uma clínica especializada em Medicina Estética, em Lisboa, que também realiza os procedimentos BodyTite. "Uma das principais vantagens em relação a outros tratamentos é que só é necessária uma sessão. Na nossa clínica vemos frequentemente pacientes que gastaram muito tempo e dinheiro com outras técnicas, sem alcançar o resultado esperado", diz. O BodyTite trata-se de uma tecnologia cuja eficácia e segurança está cientificamente comprovada. Os pacientes apresentam uma recuperação mais rápida em comparação com os que escolhem as técnicas convencionais. "Realizamos frequentemente o procedimento numa sexta-feira à tarde e o paciente pode trabalhar na segunda-feira seguinte. Isto é o que chamamos de ‘procedimentos de fim de semana’", acrescenta o Jesús Olivais Menayo. "Os resultados são definitivos, mas só se o paciente continuar a cuidar de si próprio, ou seja, praticando exercício físico regular e mantendo bons hábitos alimentares", refere. Depois do procedimento, recomenda-se a realização de massagens e pressoterapia para uma recuperação ainda mais célere. Veja o antes e depois











































































































