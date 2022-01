Muitas vezes o que sobra no armário de alguém pode ser um tesouro no closet de outro. Liberta-se espaço para entrar um estilo de vida mais sustentável. Não admira, portanto, que os mercados de produtos em segunda mão estejam na moda.

Continuando o seu percurso de promoção de um lifestyle igualmente fashion, mas mais amigo do ambiente, o MAR Shopping Matosinhos volta a receber no sábado 29 de janeiro, entre as 10h00 e as 18h00, um novo Influencers’ Market, o terceiro no espaço de dois anos. Este será uma edição especial Saldos.

Há vários anos, que os mercados e lojas de produtos em segunda mão são uma tendência em várias partes do mundo, nomeadamente na Europa. Por cá, a moda custou a pegar, mas está a ganhar cada vez mais espaço.

Em parte, porque a pandemia veio demonstrar que tínhamos de alterar os nossos hábitos dada a finitude dos recursos do planeta, em parte porque os jovens, a chamada Geração Z, dão cada vez mais valor à sustentabilidade. Aliás, em 2020, 42% dos jovens que pertencem à Geração Z compraram roupa e acessórios em segunda mão, de acordo com um estudo da GlobalData e ThredUp.

Nesta nova edição, que terá lugar no piso 0, junto ao varandim os visitantes poderão adquirir peças dos closets de Mariana Aires, influencer de moda, mãe e empresária e no seu Instagram mostra como conciliar o trabalho com a família (42,4 k seguidores no Instagram a 17 de janeiro de 2022).

Beatriz Palma, uma algarvia a viver no Porto com o sonho de criar a sua própria marca de joias. Tirou o curso de joalharia e adora caprichar nos acessórios em todos os looks que partilha (37,8 K seguidores). Raquel Dias, diretora de marketing, influenciadora de moda e mãe, uma mulher prática, bem resolvida e que mostra o melhor lado da maternidade (46,2 k seguidores).

Mariana Ribeiro, influenciadora digital, tiktoker e apaixonada por marketing, é mestre em Marketing Digital e partilha todas as dicas necessárias para começar um negócio online (43,5 k seguidores). Marisa Silva, modelo, influenciadora de moda e mãe, dá a cara por várias marcas portuguesas e mostra como conjugar a cor em diferentes looks (11,3 k seguidores).

E Ana Gonçalves da Rocha, advogada, blogger de moda e mãe, na qual muitas mulheres se inspiram para tornar os seus dias de trabalho mais leves (27,7 k seguidores).

Se sonha com um closet digno de uma instagramer, esta é a sua oportunidade de adquirir algumas peças com que algumas das mais conhecidas enchem de glamour as redes sociais... e a preço de saldo.

Além de conquistar novas aquisições para o seu guarda-roupa a um preço mais acessível, estará a contribuir para a sua reutilização em vez de comprar novo.