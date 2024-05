Há 25 anos que é maquilhadora profissional. De que forma é que o mundo da beleza entrou na sua vida?

O mundo da beleza começou muito cedo na minha vida. Ainda era eu criança e já maquilhava as minhas bonecas e cortava o cabelo. Na adolescência, tinha sempre a casa cheia de amigas e familiares para maquilhar. Por isso sempre gostei de tornar as mulheres mais bonitas. Sempre foi muito gratificante para mim a reação delas quando se olhavam ao espelho. E, hoje em dia, continua a ser o maior prazer que a minha profissão me dá: maquilhar pessoas novas e a reação delas ao verem o potencial que têm.

Com que idade percebeu que esta era a sua paixão e que o seu futuro profissional passava pela área da maquilhagem e dos cabelos?

Isto começou no fim do secundário, quando tinha de decidir o que é que queria fazer da vida e uma amiga disse-me que tinha visto um curso de maquilhagem em Lisboa. Foi muito complicado convencer o meu pai, mas a minha mãe foi mais simples porque ela sempre me deixou fazer as coisas que eu gostava. Foi muito complicado convencê-los porque há 25 anos não se falava muito de maquilhagem e da carreira de maquilhadora, mas como eu já tinha muito jeito, essa minha amiga falou-me sobre isto e eu nem pestanejei. É claro que é isto que eu quero para a minha vida.

Em 1998 deu os seus primeiros passos na área televisiva, tendo trabalhado em programas como “Herman 98”, “Ídolos” ou “Gato Fedorento”. Quais as principais diferenças entre a indústria que a recebeu naquela altura face àquela que existe atualmente?

Não tem nada a ver. Antigamente, eu já posso dizer antigamente porque já foi há muito tempo, o mercado não estava tão cheio de maquilhadoras porque a profissão ainda não era muito promovida e o trabalho era muito mais valorizado. As pessoas, os profissionais e as produtoras eram muito mais exigentes com o nosso trabalho. Portanto, não tem nada a ver com o trabalho de atualmente, em que há muitas maquilhadoras, há muita oferta e o valor do nosso trabalho desceu imenso. As empresas e as produtoras valorizam mais o preço que a pessoa cobra. Portanto, eu diria que o mercado está mesmo muito diferente, porque hoje em dia nem é preciso ter curso de maquilhadora para se trabalhar em televisão. Basta ter redes sociais ou Instagram, que a pessoa tenha jeito para maquilhar, tenha lá bons trabalhos e já pode trabalhar. Eu não digo que isto seja errado, porque há muitos autodidatas e muita gente que não tem curso e que trabalha muito bem, mas comparando com o mercado de antigamente, que era muito mais exigente, esta é a minha opinião.

Cristina Ferreira e Sílvia Alberto são alguns dos rostos televisivos que fazem parte da sua lista de clientes. Quais os principais desafios de trabalhar a imagem de uma figura pública?

Eu já trabalho com elas há muitos anos por isso não posso dizer que haja desafios para mim. O único desafio é principalmente nas galas, e não nos programas diários, onde tenho de construir na minha cabeça uma imagem completa de maquilhagem e cabelos com a roupa que sabemos que vai ser vestida naquele dia. Ou seja, grande parte das vezes é no próprio programa que é decidida a roupa. Então naquele momento e com aquele vestido, nós temos de pensar o que vamos fazer: que tipo de maquilhagem, que tipo de cabelo e que tipo de imagem é que queremos passar. E para mim esse é o único desafio, porque eu já conheço o rosto delas até às escuras. [risos] Portanto, o desafio é mesmo decidir o que é que vamos fazer para aquele look ficar perfeito.

É conhecida por ser a “maquilhadora de Cristina Ferreira”. Este é um título que a incomoda?

Não me incomoda, mas às vezes chateia-me, porque já conquistei tantas coisas…Tenho uma empresa, tenho uma loja online, tenho uma loja física, escrevi três livros, tenho milhares de seguidores no Instagram e acho que já sou mais do que a maquilhadora da Cristina. Sou empresária, sou empreendedora e desenvolvo os meus produtos. Entendo que isso seja um título para me identificarem ou me darem valor, mas acho que o meu valor é mais do que isso e daí eu achar que já não era necessário comunicarem-me dessa maneira, poderiam fazê-lo de outra forma.

créditos: Rui Valido

No dia 1 de abril de 2015 criou o seu blogue. Sente que este foi um momento de viragem na sua carreira?

Pelo blog talvez, mas eu diria que o ponto de viragem na minha carreira foi o meu primeiro lançamento: a linha de produtos desenvolvidos por mim. As vendas foram tão incríveis, as pessoas estavam à espera do que é que eu iria lançar, do que seriam os pincéis perfeitos... Sinto que o ponto de viragem na minha carreira foi a partir do momento em que eu comecei a desenvolver produtos. Em 2015, eu já tinha o meu atelier de maquilhagem, onde fazia workshops e que também me ajudou bastante a saltar um bocadinho na minha carreira, mas para mim o ponto mais alto foi a partir do momento em que eu lanço os primeiros pincéis e lanço o primeiro livro, que foi top de vendas. O meu primeiro livro esteve no número um da FNAC e das outras livrarias duas semanas. Como é que é possível um livro de maquilhagem estar em primeiro lugar na FNAC? Expliquem-me. É incrível. Portanto, aí deu-se o grande boom da maquilhagem também.

Para além da coleção de pincéis com o seu nome lançada em 2018, mais recentemente apostou na criação de uma marca de roupa, batizada de MADAMI. Sempre foi uma ambição ter uma marca criada e pensada por si?

Nunca foi uma ambição ter uma marca de roupa, mas antes sequer de eu começar a maquilhar em criança, eu desenhava vestidos de festa e vestidos de noiva. A minha mãe comprava-me blocos que tinham já o corpo da mulher desenhado e eu fazia as minhas criações nesses bloquinhos. Por isso eu já tinha esse gosto pela moda, por desenhar e por fazer criações minhas. Depois ficou um pouco esquecido porque entrei no mundo da maquilhagem e, entretanto, achei que tinha pouca coisa para fazer e arranjei mais uma, que foi criar uma marca. Portanto, essa marca foi criada mesmo à minha imagem, com peças que eu acho que são superfemininas e que realçam imenso o corpo da mulher. E, assim, nasceu a MADAMI, que é a Madame Inês. Eu adoro francês, daí virou o MADAMI.

Ao longo da sua carreira lançou três livros práticos sobre maquilhagem: Guia Prático de Maquilhagem (2014), Maquilhagem e Cabelos (2016) e O Pequeno Grande Livro da Maquilhagem (2019). Faz parte dos seus planos lançar um novo livro sobre esta temática?

As editoras andam a espicaçar-me para eu lançar outro livro, mas neste momento tenho de gerir uma empresa, onde já somos algumas pessoas, e não tenho tempo para dedicar a mais um livro de maquilhagem. Isto porque este quarto livro teria de ser ainda mais espetacular do que os outros e, para isso, é preciso tempo e muita dedicação. Eu bem sei o que me custou escrever os outros porque para mim era muito fácil falar sobre maquilhagem e eu tinha de perguntar a toda a gente à minha volta se aquilo que eu ia escrevendo era explícito. E foi com a ajuda de muitos amigos e familiares que eu escrevi os livros. Tinha de lhes perguntar se tinham dúvidas porque eu era tão sucinta a escrever as coisas, que eu precisava de opiniões de pessoas que não percebiam nada de maquilhagem para perceber se tinham entendido a forma como eu tinha explicado. Portanto, este quarto livro iria tomar-me muito tempo e fica, para já, a ideia numa gaveta. Quem sabe mais tarde.

É maquilhadora de profissão, mas não tem o hábito de se maquilhar diariamente. Porquê?

Eu já começo a maquilhar-me diariamente porque a idade não perdoa e agora já precisamos de mais alguma coisa [risos] Sempre fui um bocadinho preguiçosa e, na verdade, nunca senti muita necessidade me maquilhar até hoje, que tenho 45, quase 46 [risos], mas sempre gostei de maquilhar as outras pessoas. Atualmente já me maquilho e, ainda hoje, coloquei o meu corretor, o meu blush e o meu rímel, porque acho que são três coisas essenciais para ficarmos com melhor aspeto e com um ar acordado. Posso dizer que fiz esta maquilhagem com os meus produtos porque, exatamente por eu ser preguiçosa, é que estou a lançar este tipo de produto que é fácil, rápido e eficaz.

Quais os seus produtos preferidos e que não podem faltar no seu kit de maquilhagem?

Corretor, blush e máscara de pestanas são três produtos essenciais para ficarmos com ar de acordadas e com bom aspeto.

Enquanto empresária, qual o principal segredo para se ser bem-sucedido nesta área altamente competitiva?

Eu acho que é continuar sempre em busca da perfeição. Procurar lançar novidades, estar sempre atualizada, atualizar o máximo possível as redes sociais, transmitir tudo o que sei, manter as pessoas interessadas com novos lançamentos e, de preferência, lançamentos de coisas inovadoras que façam a diferença nas pessoas e que tornem a sua vida mais fácil, no meu caso, no mundo da beleza. Basicamente é manter sempre as pessoas curiosas.

O que mais a orgulha no seu percurso profissional?

Eu não penso muito nisso. É um defeito, mas não sou de olhar para os meus feitos. Contudo orgulho-me de conseguir ter a minha marca, com produtos desenhados e desenvolvidos por mim. Isso é o meu orgulho: poder ter tido esta oportunidade e tê-la aproveitado. Eu sempre fui de impulsos e quando quero uma coisa corro atrás e já é para ontem. Então, eu sou muito empreendedora e tenho muito orgulho de ter desenvolvido os produtos da minha marca.

Como olha para a evolução da indústria da beleza e da maquilhagem que, cada vez mais, se tem vindo a tornar numa ferramenta de empoderamento inclusiva e, atualmente, é usada tanto por mulheres como por homens?

Às vezes, eu pergunto-me 'o que é que há mais para inventar?' Na verdade, não há mais para inventar. O blush é um blush, uma sombra é uma sombra, um pó é um pó. O que é que se inventa aqui nestas categorias? Inventam-se texturas. E depois vai de modas. Agora é moda blushes com brilho. Depois, são blushes em creme, blushes aveludados, blushes líquidos. Na verdade, são as texturas que mudam, já nem as cores se inventam e isso é sempre interessante porque as pessoas também têm gostos diferentes. Um blush em pó não tem de ser perfeito para toda a gente. Há pessoas que preferem espalhar com os dedos um blush em creme. E por isso é sempre bom continuar a haver esta evolução de produtos com texturas cada vez mais inovadoras, como por exemplo, cremes que se transformam em pó, cada vez mais fáceis de usar e mais instintivas. E para mim, essa é a evolução.

No dia 1 de abril de 2024 inaugurou um espaço dedicado à beleza. Este era um sonho antigo?

Não posso dizer que era sonho antigo. Aconteceu. O meu sonho sempre foi ter a minha marca de maquilhagem. A loja, lá está, foi uma necessidade. Eu tive necessidade de ter os meus produtos expostos sem ser online, para as pessoas testarem, experimentarem e tocarem. E a loja física veio um bocadinho por causa dessa necessidade de dar a conhecer os produtos fisicamente.

créditos: Rui Valido

O que é possível encontrar nesta loja localizada no LX Factory?

Esta loja é o mundo de beleza. É lá que eu dou as formações, que eu tenho todos os produtos de acessórios de maquilhagem, tenho as peças de roupa da Madami, e agora, recentemente, tenho a marca de desporto criada por mim e pelo Nuno, que se chama INFIT (I de Inês e N de Nuno), e que está em exclusivo na loja física.

Outra das suas ambições sempre foi o lançamento de uma linha de maquilhagem com o seu nome. É algo que está para breve?

Essa linha já está desenvolvida, está a ser produzida e é para ser lançada este Natal. Por isso, há aqui muito trabalho ainda por trás - muito trabalho de marketing e muito trabalho de produção - porque ela já está a ser desenvolvida há dois anos. Vou rezar para que seja finalmente este Natal, se tudo correr bem, que a vou lançar. Estou muito feliz e muito ansiosa para partilhar convosco todos estes produtos que vão facilitar o vosso dia e a vossa manhã quando tiverem de se maquilhar. Estou mesmo, mesmo muito entusiasmada com isto.