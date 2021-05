Chama-se H&M Member e é um programa de fidelização que visa recompensar os clientes com ofertas personalizadas, acesso a eventos e serviços exclusivos, assim como oportunidades para ganhar pontos.

Este serviço destaca-se por ter dois níveis: o Member e o Member Plus. No primeiro os clientes poderão usufruir de uma oferta de boas-vindas (-10% na próxima compra), ganhar 1 ponto por cada 1€, receber cupões bónus, experiências e promoções exclusivas, pré-acesso a saldos selecionados, recibos digitais, entrega standard grátis em compras a partir de 20€, presentes de aniversário e acesso a eventos de compras. Já o Member Plus só é ativado quando o cliente acumula 300 pontos, dando acesso a benefícios extra, como acesso exclusivo a coleções especiais, pré-acesso a eventos e entrega standard grátis em todas as compras.

Por outro lado, e em linha com a estratégia de sustentabilidade da marca, as escolhas conscientes dos clientes revertem também em pontos Conscious, nomeadamente a compra de produtos desta gama e a entrega de têxteis para reciclar em loja. Os cupões desta iniciativa de recolha de têxteis – 5€ de desconto numa compra igual ou superior a 30€ - passam também a ser digitais e a estarem disponíveis na App.

"Estamos muito entusiasmados com o lançamento do nosso programa H&M Member em Portugal", afirma Katarzyna Niemirowicz, Country Manager Portugal e Espanha, em comunicado. "Os clientes procuram experiências de compra diferentes e o H&M Member é exatamente isso. Queremos surpreender os nossos clientes e criar experiências, tornando a moda divertida e acessível."

Para celebrar o seu lançamento, todos os clientes que se registarem entre 20 e 30 de maio terão direito a 20% de desconto.

