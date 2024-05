FORA By Mafalda Patrício é a nova colaboração que acaba de chegar às lojas e que promete trazer um toque de cor aos outfits de verão. No ano em que completa o seu 10º aniversário, a Fora decidiu inovar e aliar-se a uma personalidade portuguesa que conseguisse adicionar um toque de irreverência ao seu ADN. E assim desafiou a stylist e digital influencer Mafalda Patrício para desenhar uma linha de óculos de sol.

“A Mafalda [Patrício] sempre gostou de óculos e achámos que a visão dela para um produto nosso fazia todo o sentido”, diz Miguel Barrada, fundador da marca portuguesa de óculos de sol e armações

FORA, ao SAPO Lifestyle sobre esta novidade lançada no dia 16 de maio na loja de Campo de Ourique.

O objetivo principal foi criar um modelo com um design clássico e intemporal mas que, tanto pelo seu formato como pelas suas cores, conseguisse adicionar um twist diferente àquela que já era a oferta da marca e, desta forma, conquistar novos públicos. “Este tipo de colaboração permite-nos explorar algum tipo de design e escolha de cores que não estamos habituados a ter na nossa coleção.”

E assim nasceu esta linha composta por um modelo hexagonal de massa em acetato com lentes ZEISS® que consegue ser trendy, irreverente, sustentável e que, para além disso, se destaca pela sua vertente unissexo.

“Eu já sabia que queria fazer uns óculos hexagonais e com formas retas”, afirma Mafalda Patrício sobre o processo de criação desta edição limitada composta por cinco cores: Butter (amarelo), Cherry (vermelho), Cloud (azul claro), Coffee Tortoise (tartaruga) e Sage (verde tropa).

De todas as opções disponíveis, a designer explica que estas foram as tonalidades que captaram de imediato a sua atenção e que, de certa forma, refletiam o seu gosto pessoal e a sua personalidade. “Eu gosto de cores misturadas e não queria nada cores muito softs. Temos o Butter e o Cloud que são os mais claros, mas acho que todos juntos dão uma palete de cores incrível.”

Com este lançamento, a influencer espera mostrar que não existem regras quando o tema é moda e que todas as combinações são possíveis. O segredo é ser fiel a si próprio. “Eu usava-os com tudo”, refere sobre esta coleção que tanto pode ser utilizada no dia-a-dia como em ocasiões especiais. “Eu achava que os encarnados, os amarelos e os azuis iam ser muito mais de mulher e que os verdes e os tortoise de homem mas depois percebi que afinal há homens a usar os encarnados e que os homens adoram os amarelos também, pois a todos os que mostrei eram os seus preferidos”, conclui.

A colaboração FORA By Mafalda Patrício (149€) já está disponível nas lojas da marca e online.