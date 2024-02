Um exemplo no mercado é o Cleanser Cantabria Labs Biretix que agora está disponível em formato refill de 400 ml, que permite uma redução de 73% de plástico para a mesma capacidade de produto.

A nova versão do gel de limpeza, que limpa em profundidade a pele oleosa ou com tendência acneica, vem também incentivar o reaproveitamento das embalagens originais.

Mais amigo do ambiente, o novo formato deste gel também oferece um preço mais acessível.

Quando usar o gel? Este gel foi desenvolvido para ser utilizado diariamente. Para além de eliminar as impurezas e detritos da superfície da pele também previne o agravamento das lesões, ao mesmo tempo que refresca e suaviza a pele.

O Cleanser Cantabria Labs Biretix é um produto da Cantabria Labs, uma empresa farmacêutica multinacional que opera na área da Dermatologia há mais de 25 anos.

Para além deste gel de limpeza, a Cantabria Labs tem, ainda, cuidados solares, com a gama Heliocare; cuidados anti manchas, com a gama Neoretin; cuidados antienvelhecimento, com a gama Endocare; cuidados capilares, com as gamas KPL, Iraltone e Cistitone; cuidados para a celulite , com a gama Elancyl ; e cuidados para rosácea, com a gama Rosacure.