Após o lançamento da r.e.m. beauty by Ariana Grande em 2021, a marca de maquilhagem com infusão de skincare, chega agora às lojas físicas e online da Sephora em Portugal.

É já no próximo dia 13 de fevereiro, que pode encontrar os produtos da cantora em 5 lojas físicas (Colombo, Chiado, Norte Shopping, ECI Lisboa e Marshopping) e online, com vários produtos virais da marca incluindo a máscara de alongamento de pestanas e o eclipse blush&batom, o óleo essencial para lábios, a sombra líquida luminosa e o bálsamo refrescante para os olhos, que já esgotaram várias vezes desde o seu lançamento. Vão estar disponíveis também, os produtos de preparação de pele mais vendidos embalados com ativos de skincare.

E, para antecipar esta novidade a todos os curiosos, a r.e.m. beauty irá colocar à venda em antestreia e em exclusivo na APP Sephora, quatro diferentes Essential Drip Lip Oil, a partir de dia 10 de fevereiro.

A marca combina ideias de outro mundo com a inovação do mundo real, através de uma abordagem artística da marca focada no cliente para promover a autoexpressão, a nostalgia dos anos 60 e a beleza clássica que se expressa em olhos delineados, pele e lábios luminosos, que podem ser usados no dia a dia, ou para criar looks intergalácticos.