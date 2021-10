A marca Elisabetta Franchi, revela uma nova gama de acessórios femininos com um design artesanal, cujas formas elegantes, linhas suaves e detalhes técnicos procuram alargar o conceito do “feito à medida”.

A Dune Collection baseia-se em cinco modelos de malas concebidas para serem utilizadas ao longo do dia, graças aos tamanhos e formas propostos pela Maison.

Uma mala shopper espaçosa, uma mini mala de ombro, uma mala bucket, uma clutch, uma pequena mala de tiracolo e um cinto a combinar para completar a coleção.

Os diferentes tons refletem as cores da natureza, com um mix and match que cria os movimentos suaves e ondulantes das dunas de areia: preto, butter/preto, camel/butter cream e tan/preto.

Toda a coleção é embelezada ainda mais por uma corrente de ouro claro, tecida entre os ilhós dourados e emparelhada com material sintético de efeito tumbled, completamente Animal Free.