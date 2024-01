A nova coleção foi apresentada na passada terça-feira, dia 23 de janeiro, no Grand Palais Éphémère em Paris, França. Na coleção "The Button", Virginie Viard leva o botão, peça útil e ornamental, ao mundo do ballet. Em The Button, dominam os tons aquarela rosa e branco e destacam-se os "collants brancos". Eis um universo romântico, com referências à cultura contemporânea e que expressa liberdade e elegância.

Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP