Gonçalo Peixoto regressa a Milão já este domingo (dia 26), e Constança Entrudo e Ricardo Andrez voltam a apresentar na Semana de Moda de Paris a 1 de outubro.

Depois de uma estreia exclusivamente digital nas Semanas de Moda internacionais, os três designers desafiam o formato clássico de desfile em apresentações em que a moda, a tecnologia e a arte se unem enquanto disciplina única.

O primeiro é Gonçalo Peixoto. O Designer leva ALICE WE WILL MEET IN WONDERLAND — uma viagem pelas memórias da sua avó Alice que se traduz em crochets, brocados e padrões florais — a Milão para uma experiência 360º: primeiro, a gravação de um vídeo com a cidade italiana como moldura e depois, a revelação desta apresentação digital de primavera/verão 2022 na plataforma da Camera Nazionale della Moda Italiana e num cocktail exclusivo no Senato Hotel Milano que vai decorrer entre as 16:30 e as 19:00 (hora de Portugal Continental).

No dia 1 de outubro, todas as atenções se voltam para Paris. É na Galerie Marais (5 rue Saint-Merri), das 15:30 às 17:30 (hora de Portugal Continental), que Constança Entrudo e Ricardo Andrez apresentam as suas coleções para o próximo verão, em happenings individuais. Constança continua a sua simbiose com as artes plásticas, numa instalação multimédia que une o têxtil à performance, som, escultura e poesia para explorar a relação entre o meio visual e a palavra escrita. Já Andrez focou o seu processo de design em videojogos, modelagem 3D e em NFTs: o resultado será uma apresentação com uma forte componente tecnológica, em que os acabamentos em cru, a reconstrução e os materiais de origem sustentável traduzem esta hiper-realidade em que vivemos.

Estas apresentações dos designers nacionais têm como objetivo reforçar as suas estratégias de internacionalização numa lógica de continuidade, através da parceria de cooperação entre a ModaLisboa e o Portugal Fashion, que se articulam para comunicar e impulsionar a Moda portuguesa nas Semanas de Moda internacionais.

Gonçalo Peixoto, Constança Entrudo e Ricardo Andrez apresentarão as coleções SS22 na MODALISBOA AND NOW WHAT?, entre 7 e 10 de outubro, no Capitólio.