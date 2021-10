David Catalán revela a coleção “Madre”, em tributo à sua mãe. O designer espanhol sediado no Porto volta a apostar no denim, mas acrescenta camisas com gravatas de pequena dimensão e capuzes em homenagem às classes trabalhadoras rurais. Daqui resultam propostas confortáveis, modernas e urbanas para homem.

Veja as imagens da coleção: