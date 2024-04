Estão agora disponíveis três modelos, não só com um novo visual, mas também com novas características técnicas, graças ao novo calibre integrado FC-716. Este está equipado com um novo barrilete que oferece agora uma reserva de marcha de três dias, ou seja, 72 horas. Apesar disso, as suas proporções originais foram preservadas, permitindo-lhe, no futuro, servir de base aos movimentos de manufatura da série FC-700, nas caixas existentes, oferecendo-lhes uma autonomia acrescida de quase 90%. Foram também acrescentadas novas decorações, como as “côtes de Genève” em forma de leque, em substituição dos anteriores motivos circulares. Estes são visíveis através do fundo da caixa aberta, que é resistente à água até 50 metros.

Este trio Classic Moonphase Date Manufacture é igualmente abrangido com uma garantia de cinco anos.

Do céu para o pulso

Como diz o ditado, “a relojoaria é filha da astronomia”. Estas três criações em caixas de aço de 40mm ilustram-no. As duas bases da relojoaria destacam-se num mostrador de requinte. Primeiramente, a vertente relojoeira, com três ponteiros centrais prateados, redesenhados e agora lapidados com diamantes (apenas os ponteiros das horas e dos minutos), tal como os marcadores de horas aplicados. Polidos à mão, pairam sobre um mostrador finamente ensolarado, disponível em três cores diferentes para afirmar três personalidades distintas: um cinzento prateado radiante e luminoso, um azul meia-noite profundo e moderno e um verde inglês arrojado e invulgar. Os minutos correm em “estilo ferroviário”, e a coroa, que se encontra às 3 horas, é em forma de cebola. As duas primeiras criações contam com uma bracelete em pele de crocodilo, azul marinho com costuras, e a última conta com uma bracelete em pele de crocodilo, de cor verde, a condizer com o mostrador.

Depois, há o lado astronómico. Às 6 horas, uma janela reúne duas complicações num único contador: a fase da lua e a data. Ambas estão estreitamente relacionadas, com a lua a passar por uma janela estrelada ao ritmo exato de 29,5 dias. A data é indicada por um ponteiro central que corre ao longo de uma escala periférica graduada de 1 a 31. Neste espaço estrelado, o tempo curto da data e o tempo longo da lua coexistem numa simbiose astral suave e poética.