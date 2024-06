Desde junho que os fãs de relojoaria de luxo podem descobrir na flagship da Torres Joalheiros algo inédito. Trata-se de uma exposição exclusiva dedicada à Chopard e aquele que é considerado um dos seus ícones: o Alpine Eagle.

Nesta mostra, que resulta da parceria entre a maison suíça e a loja especializada em alta relojoaria e joalharia, os visitantes podem descobrir, em pormenor, este modelo sporty-chic lançado pela primeira vez em 2019.

"Concebida por três gerações de homens da família Scheufele, a coleção Alpine Eagle é uma reinterpretação moderna do St. Moritz, a primeira criação relojoeira de Karl-Friedrich Scheufele, atualmente Co-Presidente da Chopard, no final da década de 1970", pode ler-se no comunicado oficial.

Em cada um dos diferentes expositores instalados num local criado para o efeito é possível apreciar a forma como cada um dos modelos que compõem esta coleção foram evoluindo ao longo dos últimos anos e ainda ficar a saber mais sobre a história e savoir-faire da maison.

"Atualmente, para além dos seus cronógrafos, a coleção oferece uma variedade de complicações, desde um movimento de alta frequência a um turbilhão voador e um modelo extrafino com indicação de pequenos segundos com o prestigioso selo Poinçon de Genève."

A exposição Chopard Alpine Eagle, que pode ser visitada de segunda a sábado entre as 10h30 e as 19h00, vai estar patente até dia 13 de julho na Torres Joalheiros da Av. Liberdade 225/225A.