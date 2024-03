Carlos Gil cruzou realidade e imaginação num desfile que nos remetou para o universo dos sonhos. As penas, as texturas e os brilhos foram os materiais mais marcantes da temporada outono/inverno 2024/25. Manuel Luís Goucha, Bárbara Guimarães e as digital influencers Alice Trewinnard e Mafalda Sampaio foram alguns dos nomes que pisaram a passerelle do estilista.

Veja as fotos do desfile: Manuel Luís Goucha, Sofia Aparício e Bárbara Guimarães deslumbram em desfile de Carlos Gil