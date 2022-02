O atleta Joel Rodrigues do Clube Naval Povoense está desde o início desta semana em Bocas de Toro, no Panamá, a propósito do “Bocas Invitacional”, uma competição de bodyboard que conta com a presença dos melhores atletas da modalidade dos quatro cantos do mundo.

Este certame internacional junta o desporto à cultura e reune durante uma semana artistas locais e internacionais naquele que é considerado também um dos epicentros da cultura das Caraíbas.

Nesta porta aberta para o mundo do bodyboard e da cultura, entrou pela mão do Clube Naval Povoense a camisola poveira, que é já hoje motivo de encanto e interesse entre os artistas locais e internacionais e os atletas de todo o mundo.

Atleta Joel Rodrigues do Clube Naval Povoense no Bocas Invitacional, no Panamá

“Aproveitamos esta ida ao Panamá para mostrar a qualidade do bodyboard que se pratica no CNP e na Póvoa de Varzim, que é já uma referência mundial e que nos coloca lado a lado com os melhores do mundo. Aproveitamos, também, para levar a Póvoa de Varzim para um evento que tem uma forte componente cultural á escala mundial e a reação local tem sido incrível” refere o clube.

O vice campeão mundial mostra ao mundo a “alma navalista que se agiganta” nos mares das caraíbas e veste-se de “histórias de uma Póvoa de Varzim e de uma camisola que nos define enquanto cidade e que queremos todos com orgulho mostrar ao mundo”.