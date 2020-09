Stephen Marinaro, conhecido como "TheSalonGuy", criou um canal de YouTube onde ensina a cortar o cabelo em casa para obter um corte ao estilo das celebridades.

O profissional viu a indústria de salões sofrer um duro golpe devido à pandemia provocada pelo coronavírus por causa das regras e regulamentos do confinamento, o que deixou os clientes com os cabelos mais compridos, raízes de 10 centímetros e cabelos masculinos mais longos do que nunca. Não só a indústria está a sofrer, mas também os clientes.

O cabeleireiro diz que "sempre sugere procurar um profissional para cortar o cabelo, mas os cortes de cabelo feitos em casa podem ficar muito bem se realizados corretamente". Stephen oferece ajuda fornecendo vários tutoriais no YouTube sobre diferentes estilos de corte de cabelo.

Quando tentamos ser os nossos próprios cabeleireiros, surgem vários desafios: não conseguimos ver a parte detrás da nossa cabeça, podemos cortar demasiado ou experimentar técnicas que depois não têm voltar a dar. Mas também podem existir vantagens, como economizar dinheiro, se aprendermos através de um tutorial em vídeo seguindo o nosso próprio ritmo.

A chave para um bom começo é saber onde e o que cortar. Stephen Marinaro tem mais de 25 anos de experiência enquanto hairstylist, o que não pode ser ensinado em 30 minutos, mas os seus vídeos oferecem uma boa ajuda, principalmente para quem não pode ir a um cabeleireiro nesta fase.

Aqui ficam algumas dicas do "TheSalonGuy" para um bom corte:

1. Não tenha pressa e corte ao seu próprio ritmo.

2. Assista aos tutoriais passo a passo no YouTube.

3. Não corte muito.

4. Não faça experiências.

5. Use ganchos/molas para separar o seu cabelo.

6. Comece com um tamanho maior para evitar cortes muito curtos.

7. O cabelo encolhe um pouco após o corte, por isso não corte demasiado.

8. Tenha um pente, tesouras e ganchos/molas prontos para usar.