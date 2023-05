Como forma de celebrar os Modern Heritage Styles, a C&A viajou até às suas origens onde resgatou peças clássicas e cortes intemporais para o século XXI e atualizou-os, dando-lhes uma silhueta moderna e um toque contemporâneo sem perder a elegância. “Fomos estudar como é que a marca começou e daí tiramos as nossas peças-chave”, explica Patricia Conde, designer manager da C&A, depois do desfile que decorreu no histórico edifício Handelsbeurs, conhecido como a primeira bolsa do mundo.

A saia evasê, a camisa branca com laçada, o vestido camiseiro, a blusa volumosa ou o vestido preto são alguns desses timeless classics que compõem a coleção outono/inverno 2023 da marca holandesa, que conta com diversas propostas para homem e para mulher onde os neutros, como o preto, o cinzento e o bege, foram os tons dominantes. O desfile dividiu-se em diferentes segmentos, sendo que a cada um deles foi atribuído um diferente tema de acordo com o mood ou o estilo que desejamos usar no dia a dia. Logomania, Iconics, Denim & Leather e Party & Festive foram as quatro inspirações desta coleção repleta de propostas que se adaptam a qualquer estado de espírito ou ocasião.

A pensar nas épocas festivas, a marca apostou no brilho e nas transparências sendo possível escolher entre um slip dress em cetim com detalhes em renda, uma camisola de gola alta em lurex, uma saia plissada metalizada, um conjunto em veludo ou um vestido de lantejoulas. A par do icónicos houndstooth, xadrez e tweed, o logotipo estampado foi outro dos tecidos que se destacou nesta apresentação e que abriu o desfile de moda. O famoso logograma “&” – presente no nome da marca - serviu de inspiração para a coleção, sendo o elemento central de algumas das peças apresentadas e que simboliza o elo entre a marca e o cliente. “Baseamos o conceito nisso e criamos peças incríveis: o casaco [acolchoado], a blusa com laçada, as calças [com pinças], temos galochas de borracha para o inverno e o guarda-chuva”, refere a estilista, que se mostrou muito orgulhosa destas peças que celebram o ADN de uma marca com 182 anos de história.

A cor também esteve presente e sempre usada em conjunto com tonalidades neutras e terra. O amarelo, o azul petróleo, azul oceano, roxo e vermelho são as grandes apostas da marca para a próxima temporada. Com o objetivo de democratizar a moda, a C&A apostou numa linha que aliasse funcionalidade, conforto e praticidade, oferecendo peças produzidas de forma consciente, a um preço acessível e que privilegiassem a qualidade. A lã 100% italiana, a pele natural e a caxemira são alguns dos tecidos com um toque luxuoso que poderá encontrar nesta gama. Mas, mais do que oferecer peças produzidas de forma mais sustentável, o cliente também tem uma grande responsabilidade: a de usar aquilo que compra. “São tecidos muito bons, super confortáveis e que não é preciso passar a ferro, facilitando a nossa vida. Mas também temos de os usar”, salienta.

A pandemia foi um grande "abre olhos" para mudar a forma de pensar que, mais do que nunca, se pretende afirmar como uma marca versátil, fácil de vestir e trendy. Prova disso é esta coleção repleta de propostas clássicas e de formal wear que, quando conjugadas com as peças e acessórios certos, podem saltar diretamente para o dia a dia e ser usadas por pessoas de todas as idades, com diferentes silhuetas e em qualquer altura do ano. “No verão usamos apenas o vestido [slip dress com renda], umas sandálias e vamos jantar. No inverno usamos uma camisola de gola alta debaixo do vestido com um blazer e um sobretudo por cima. É tão fácil e tão versátil que é assim que tem de ser.”

Para quem tem falta de inspiração e ideias para criar looks diferentes com recurso a estes básicos, as lojas pretendem apostar num serviço de styling. “Estamos aqui para os ajudar e é por isso que queremos tornar a experiência na loja incrível”, explica Patrícia Conde, referindo que a marca tem estado a estudar formas de ajudar os clientes a perceber as potencialidades das suas aquisições para o guarda-roupa.

E desta coleção, quais as peças essenciais que devemos incluir no nosso armário? “Precisamos de pensar na utilidade, por isso tudo o que tenha bolsos vai ajudar no dia a dia. Apostaria em tecidos em malha e elásticos, que nos proporcionem conforto, e na ganga e na pele, materiais naturais que dão com tudo,” conclui.

Clique na galeria e descubra as propostas masculinas e femininas da marca para a próxima temporada.