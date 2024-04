O Disney+, serviço de streaming que vai passar a série, acaba de revelar o trailer de “Becoming Karl Lagerfeld". Entre amizades, rivalidades, traições e paixões e tendo como pano de fundo as noites parisienses dos anos 70, esta criação original francesa do serviço de streaming é produzida pela Gaumont e pela Jour Premier.

Em 1972, Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) tem 38 anos e ainda não usa o seu penteado icónico. É um mero estilista de pronto-a-vestir, desconhecido do grande público. Numa altura em que conhece e se apaixona pelo sensual Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), um jovem dandy ambicioso e problemático, o mais misterioso dos estilistas atreve-se a enfrentar o seu amigo (e rival) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), um génio da alta costura apoiado pelo destemido empresário Pierre Bergé (Alex Lutz).

Karl Lagerfeld e Pierre Berge no quinto episódio da série créditos: Divulgação

"Becoming Karl Lagerfeld" leva-nos para o auge dos anos 70 em Paris, no Mónaco e em Roma, para acompanhar o percurso admirável desta personalidade complexa e icónica da alta-costura parisiense, à data já movida pela ambição de se tornar no Imperador da moda.

Entre glamour e choques de egos, festas grandiosas e paixões destrutivas, a série convida-nos a descobrir a história de Karl antes de Lagerfeld.

Contada pela primeira vez no ecrã e adaptada a partir do bestseller “Kaiser Karl”, da autoria de Raphaëlle Bacqué (publicado pela Albin Michel), o trabalho reúne um elenco repleto de estrelas.

O ator Daniel Brühl (“A Oeste Nada de Novo”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Sacanas Sem Lei”, “Adeus Lenine!”) é o costureiro Karl Lagerfeld, Théodore Pellerin ("Continental Draft (South)", "Solo", "Franklin", "Beau is Afraid") é Jacques de Bascher e Arnaud Valois (ator revelação no Festival Lumière 2018; "120 BPM", "Good Grief" "The Girl on the Train", "My Best Part", "Spring Blossom") é Yves Saint Laurent.

Karl Lagerfeld e YSL créditos: Caroline Dubois - Jour Premier - Disney

Com Alex Lutz (César de melhor ator em 2019; Molière em 2016 e 2020; "Vortex", "Guy", "Romantique", "Baron noir", "Strangers by Night”) como Pierre Bergé, e Agnès Jaoui (César para melhor atriz secundária em 1998, 2001 e 2016; César honorário em 2024; "À l'Ombre des filles", "En Thérapie", "The Sweet Escape", "The Taste of Others") como Gabrielle Aghion, o fundador da casa Chloé que contribuiu de forma significativa para a sua fama. Jérôme Salle ("Kompromat", "Totems", "The Odyssey", "Zulu", "Anthony Zimmer") toma as rédeas desta grande série, realizando os episódios 1, 2 e 6. Salle partilha as tarefas de produção artística com o produtor Arnaud de Crémiers, da Jour Premier.

Os episódios 3, 4 e 5 são realizados por Audrey Estrougo ("Everything’s Fine", "Suprêmes"). Isaure Pisani-Ferry ("Ganglands", "Vampires", "Kaboul Kitchen") é a criadora da série, juntamente com Jennifer Have ("Unfaithful", " The Red Band Society") e Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry dirige também o guião, escrevendo todos os episódios com Dominique Baumard ("Le Jeune imam", "Ganglands", "The Bureau"), Jennifer Have e Nathalie Hertzberg ("The Goldman Case”).

Paloma Picasso créditos: Caroline Dubois - Jour Premier - Disney

A série também dá destaque a personalidades da esfera da moda e da cultura que se relacionavam com Karl Lagerfeld na época. Jeanne Damas, designer de moda e atriz em "La Sincérité" e "Rock'n Roll" é Paloma Picasso, e a cantautora e modelo Claire Laffut é Loulou de La Falaise. O papel da lendária atriz Marlene Dietrich é representado por Sunnyi Melles, que conhecemos do filme vencedor da Palme d'Or de 2022, "Triangle of Sadness". Andy Warhol é interpretado por Paul Spera ("On the Line”, "On the Basis of Sex", “Marie-Antoinette”).

Para completar o leque de personalidades da alta costura, a atriz alemã Lisa Kreuzer (cuja carreira eclética inclui filmes de Wim Wenders, Patrice Chéreau, Amos Gitaï e a série "Dark") interpreta a mãe de Karl, Elisabeth Lagerfeld. A banda sonora da série está a cargo de Evgueni e Sacha Galperine (“Oussekine”, "By the Grace of God", "The Undoing", "Baron noir", "The Night Doctor", "Happening", "Scene from a Marriage").

Karl Lagerfeld e Jacques de Bascher créditos: Divulgação

"Becoming Karl Lagerfeld" nasce da vontade de Christophe Riandee, vice-CEO da produtora liderada por Sidonie Dumas. A série é produzida por Isabelle Degeorges da parte da Gaumont e Arnaud de Crémiers da parte da Jour Premier.

Pode assistir ao novo trailer aqui.