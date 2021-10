Na coleção de Maria Gambina há memórias de férias passadas na praia do Furadouro que são materializadas em peças de construção gráfica, estampados divertidos e cores primárias. Riscas formadas pela união de coloretes remetem-nos a camisolas de marinheiro assim como, quando apresentadas estampadas ou em encaixes, para as barracas de praia.

Estampados gráficos, com a forte identidade da marca, surgem agora com a aplicação do patch M do logotipo da designer mas agora apresentados na vertical formando um E. Uma nova visão na apresentação gráfica do logotipo MG que surge desconstruído ou cortado mas sempre identificativo. Peças oversize em turco aconchegam saídas de praia frias em praias nortenhas. A memória do característico azul royal da caixa metálica dos bolos vendidos na praia por uma senhora toda de branco, o amarelo e vermelho do nadador salvador sempre atento a um mar perigoso que metia respeito, o brocado de colchas florais que cobriam camas de casas de pescadores. Os materiais são reciclados e orgânicos.

Veja as imagens da coleção: