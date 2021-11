Tudo começou há 140 anos quando Kintaro Hattori fundou a sua empresa, em 1881. Aos 21 anos iniciava uma carreira e uma liderança de cinco décadas à frente da principal relojoeira do Japão, a Seiko.

Com a abertura da primeira fábrica, Kintaro Hattori criava infraestruturas próprias para o design e produção de relógios. Isto foi um resultado direto da sua visão obstinada de que a Seiko deveria estar “Sempre um passo à frente dos demais.” As suas palavras continuam a ressoar e a inspirar a Seiko hoje.

Ao longo dos seus 140 anos de história foram vários os marcos que tornaram a marca pioneira na relojoaria, assim como foram fortes contributos para o seu desenvolvimento.

Em 1964 desenvolve o primeiro cronómetro de mão portátil de quartzo do mundo e torna-se o Medidor Oficial do Tempo dos XVII Jogos Olímpicos realizados em Tóquio com mais 1.278 dispositivos.

Quatro anos mais tarde, volta a fazer história e alcança a maior pontuação alguma vez alcançada na Competição de Genebra, sendo designado como o melhor cronómetro mecânico de pulso.

A Seiko volta a dar cartas ao apresentar o primeiro relógio cronógrafo automático do Mundo, em 1969, equipado com o sistema de embraiagem/travão vertical e roda de colunas. No mesmo ano, a marca lança o primeiro relógio de quartzo de pulso, criando uma verdadeira revolução no mundo da Relojoaria.

Sem esquecer, ainda, que foi a primeira marca a lançar um relógio de pulso com precisão atómica (1 segundo a cada 100.000 anos), com o modelo Astron.

Ao longo deste ano, a Seiko tem lançado uma série de criações que materializam o espírito das palavras de Kintaro, e prestam homenagem ao 140º aniversário da fundação da sua empresa.

Edições Limitadas Seixo 140º Aniversário créditos: Seiko

Os modelos Prospex, Presage e Astron da Seiko inspiram-se nas muitas faces do Japão para celebrar o aniversário da marca.

Prospex: a coleção para mergulhadores vai buscar a sua inspiração à ilha de Iriomote

Prospex Seiko, edição limitada 140º Aniversário créditos: Seiko

A ilha de Iriomote, na província de Okinawa, atrai mergulhadores de todo o Japão e do mundo. Os seus abundantes recifes de coral estão repletos de vida marinha e de várias espécies de flora e fauna raras e, em alguns casos, exclusivas da ilha.

Iriomote é uma ilha de rica e variada beleza cuja natureza verdejante se reflete no verde profundo dos mostradores desta nova série de relógios.

Desde o lançamento do primeiro relógio de mergulho do Japão, em 1965, que a tecnologia inovadora da Seiko tem transformado os padrões globais.

Nesta série inspirada por Iriomote, os dois relógios mecânicos são baseados nos icónicos modelos Seiko Diver de 1968. Um dos relógios é um diver de oito batimentos resistente à água até 300 metros, e apresenta uma estrutura de caixa em monobloco. Adequado também para mergulho de saturação, é montado e ajustado por artesãos especializados no estúdio de Shizukuishi, e é alimentado pelo Calibre 8L35, criado especialmente para relógios de mergulho.

O segundo mecânico é uma reinterpretação contemporânea do original de 1968, equipado com um calibre de seis batimentos e resistente à água até 200 metros.

O terceiro modelo da série é um cronógrafo solar com resistência à água até 200 metros.

Os três relógios apresentam braceletes em aço inoxidável, e vêm acompanhados de uma bracelete adicional em silicone.

Presage: inspirado no amanhecer de Tóquio

Presage Seiko, edição limitada 140º Aniversário créditos: Seiko

Criada em 2020, a série Presage Sharp Edged combina superfícies planas com ângulos aguçados que, em conjunto, permitem que o relógio brilhe onde quer que incida a luz.

Como outros modelos nesta série, esta nova criação apresenta um padrão de folhas de cânhamo, chamado Asanoha, que tem sido usado há mais de um milénio nos têxteis japoneses.

Os detalhes dourados nos índices e ponteiros são aplicados sobre um mostrador preto, remetendo-nos para a forma como a luz do Sol ilumina a cidade de Tóquio às primeiras horas da madrugada.

Com bracelete em aço inoxidável ou com a bracelete alternativa em pele preta que acompanha o relógio, este Presage automático oferece uma perspetiva muito diferente e moderna da estética japonesa.

Astron capta a beleza da flor de cerejeira à noite

Astron Seiko, Edição Limitada 140º Aniversário créditos: Seiko

Yozakura é o nome dado a estas flores efémeras, mas de uma beleza única, quando, vistas sob um céu estrelado, dão um brilho mágico ao espaço ao seu redor.

Com uma caixa preta e uma pulseira que atua como o céu noturno, o mostrador roxo com a sua tonalidade rosa capta a beleza de Yozakura. Este mostrador subtilmente colorido torna-se mais escuro perto da posição das seis horas, adicionando uma profundidade misteriosa e aumentando a ilusão de que é uma suave noite de primavera no Japão.

A caixa tem a mesma silhueta curva do Quartz Astron 1969 e oferece o mais recente e avançado Calibre GPS Solar Dual-Time 5X53 que se ajusta à hora exata em qualquer lugar do mundo, usando apenas o poder da luz. Dispõe ainda de ajuste de fuso horário em alta velocidade e funções de transferência de horário.

E sem nunca esquecer que este é o único relógio do pulso com precisão atómica de um segundo a cada 100.000 anos.