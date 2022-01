Very Peri: inspire-se na cor da Pantone para este ano de 2022

Mais uma vez, a Pantone lançou a cor que será responsável por caracterizar mais um ano, e para este 2022 o tom escolhido foi o Very Peri.

Este tom de roxo combina o vermelho violeta infundido no azul, complemento-o e dando-lhe uma nova vida. Este caracteriza-se como um símbolo global deste período e o momento de transição que iremos passar.

Very Peri ilustra a fusão da vida moderna e como esta tendência de cor está a manifestar-se no mundo físico, digital e vice-versa. Posto isto, e agora que já conhece melhor esta cor, damos-lhe cinco sugestões de peças e calçado em que deve apostar nos seus looks.