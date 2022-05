trend22: impossível resistir aos bodys

Ter só um não chega, pois eles existem em vários modelos, texturas, cores, entre outros e por isso, faça como nós e não resista a estas peças que são um must have do armário feminino, em qualquer estação.

Irreverentes, sensuais, práticos e confortáveis, os bodys são sem dúvida uma peça must have a ter no armário em qualquer estação. Já falámos imenso sobre estes, mas a verdade é que cada vez mais eles vão surgindo cheio de novidades, cores, texturas e modelos. Desta vez, apostamos nos recortes e decotes para lhe dar novas sugestões destas peças, que são impossíveis de resistir. Dê uma vista de olhos!